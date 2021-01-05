В Крыму побит температурный рекорд по теплу

https://static.news.ru/photo/fe9cc9fe-5018-11eb-ae46-fa163e074e61_660.jpg Фото: Aleksey Ivanov/TV Zvezda/Global Look Press

В Крыму 5 января температура воздуха поднялась выше 17 градусов тепла. Таким образом, был побит рекорд 1931 года.

Как сообщил дежурный синоптик республиканского гидрометцентра, 5 января зафиксирована самая высокая температура, которая наблюдалась за всю историю наблюдений в этот день.

Воздух прогрелся до 17,6 градуса. Предыдущий рекорд — 14,4 градуса в 1931 году, — цитирует его «Интерфакс».

Он добавил, что нынешняя зима в Крыму очень тёплая. 31 декабря также был перекрыт температурный максимум.

Отмечается, что на полуострове все новогодние праздники было сухо и тепло: днём плюс 10–15 градусов, ночью 5–7 градусов тепла. Лишь в конце новогодних каникул в Крым начнёт поступать холодный полярный воздух, температура понизится на 5–7 градусов и появится вероятность осадков.

Ранее сообщалось, что в средней полосе России будет относительно тепло, хоть и ниже нулевой отметки: минус 1–5 градусов. В западных районах воздух даже может прогреваться до +1. Северный антициклон принесёт мягкую зиму на европейскую территорию России, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Как писал NEWS.ru, погода в 2020 году обновила рекорды по целому ряду показателей. Так, зима 2019–2020 года признана самой тёплой за всю историю метеонаблюдений в России. В Москве же впервые средняя температура воздуха в зимний период превышала ноль градусов.