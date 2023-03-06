Власти Крыма избавятся от вывесок на латинице Глава парламента Крыма Константинов сообщил о планах избавиться от латиницы на вывесках

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В Крыму планируют избавиться от латиницы и иностранных слов на вывесках, сообщил в своем Telegram-канале глава крымского парламента Владимир Константинов. По его словам, государственный совет займется решением этой проблемы на уровне региона. Он добавил, что по вопросу перевода вывесок на кириллицу будет построено взаимодействие с муниципалитетами республики, передает «МК в Крыму».

От этого надо избавляться. Государственный совет вплотную займется решением этой проблемы на нашем, региональном, уровне, — написал Константинов.

Парламентарий отметил, что на данный момент многие крымские компании используют вывески с названиями на латинице. Он подчеркнул, что это не соответствует цели сохранения кириллической письменности.

4 марта Константинов заявил, что для ускоренной интеграции новые российские регионы можно объединить в один федеральный округ. Он подчеркнул, что подобный опыт был успешно реализован на территории полуострова, который стал полноправной частью России. Константинов добавил, что использование опыта Крыма позволило бы не совершать ошибок и перенимать лучшие стратегические модели в новых регионах.

Глава региона Сергей Аксенов ранее заявил, что в Крыму могут запустить маршруты в Москву через территории новых российских регионов. Он отметил, что это позволит сократить время следования поездов с полуострова до столицы. При этом политик обратил внимание на важность обеспечения безопасности данного маршрута