В Крыму перекроют доступ на Арабатскую стрелку

Пропуск гражданских лиц на Арабатскую стрелку в северо-восточной части Крыма будет закрыт, сообщили в пресс-службе регионального правительства. Такие меры объяснили необходимостью локализации угроз безопасности на территории полуострова.

Пограничное управление ФСБ России по Республике Крым информирует граждан о том, что с 20:00 31 июля 2023 года в соответствии с решением Оперативного штаба Республики Крым под председательством Главы Республики Крым Аксенова С.В. пропуск гражданских лиц на косу Арабатская стрелка запрещен, — рассказали в пресс-службе.

Исключения будут касаться сотрудников экстренных оперативных служб, действующих в пределах закрепленной за ведомством территории, а также граждан, которые выполняют задачи оборонного значения и работы, связанные с ликвидацией чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.