В Крыму ответили на сравнение Зеленского полуострова с Чернобылем

https://static.news.ru/photo/11943b1e-9f60-11eb-854e-96000091f725_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Президенту Украины Владимиру Зеленскому стоит посмотреть, во что он превратил свою страну, а не рассуждать о территориях Крыма и Донбасса как о «мёртвых». Так на слова политика, сказанные в интервью французскому изданию Le Figaro, отреагировала глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина.

Ранее Зеленский сказал, что Донбасс и Крым может ждать будущее, которое можно сравнить с «зоной отчуждения в Чернобыле». Как полагает президент, подобное будущее можно изменить в случае, если жители этих территорий начнут считать себя украинцами.

Гридчина в ответ на это сказала, что Украина уже сама стала «мёртвой зоной», пока Зеленский «отрабатывал деньги западных кураторов». По её словам, хуже жизни на Украине сейчас трудно себе представить. И президент сделал всё для того, чтобы его земляки сбегали в другие государства.

Сорок пять процентов украинцев находятся за чертой бедности. Украина по рождаемости входит в пятёрку худших стран мира, украинцы становятся вымирающим видом. Неужели эти факторы не повод для беспокойства украинского правительства? — цитирует Гридчину РИА Новости.

Крым вошёл в состав Российской Федерации весной 2014 года по результатам референдума. Украина и ряд стран Запада не признали итоги народного волеизъявления. При этом президент РФ Владимир Путин заявлял, что вопрос принадлежности полуострова «закрыт окончательно».

Как ранее передавал NEWS.ru, Зеленский заявил, что стране необходимо разрешить вступить в НАТО ради её безопасности. В интервью изданию Telegraph он отметил, что наращивание военной мощи РФ на границах Украины угрожает всему демократическому строю.