https://static.news.ru/photo/dad48a04-25bf-11ea-83bd-fa163e074e61_660.jpg Фото: kremlin.ru

Глава Общественной палаты Крыма Григорий Иоффе, комментируя позицию Евросоюза по поводу запуска железнодорожного моста, заявил, что европейские лидеры со временем признают факт воссоединения полуострова с Россией.

По его словам, сейчас ЕС пытается ограничить влияние России в мире.

Крым соединили мостом с материковой частью России исторически обоснованно. Планы построить этот мост существовали несколько веков. И теперь мы слышим эти совершенно идиотические заявления, — считает Иоффе.

Он отметил, что Украина устраивала целую серию блокад полуострова, однако в Евросоюзе на это никак не реагировали.

В свою очередь сенатор от Севастополя Екатерина Алтабаева отметила, что заявление ЕС о «нарушении суверенитета и территориальной целостности Украины» выглядит цинично. Она подчеркнула, что претензии со стороны европейской организации выглядят надуманно, потому что не учитывают реалии и права крымчан, передаёт РИА Новости.

Крым стал частью России после проведённого там в марте 2014 года референдума, подавляющее большинство высказалось за вхождение в состав РФ.

Как ранее писал NEWS.ru, МИД Украины выразил протест РФ в связи с визитом российского лидера Владимира Путина в Крым и открытием железнодорожного сообщения через Керченский пролив.