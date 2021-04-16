В Крыму отреагировали на слова Матвиенко о ценах в регионе

https://static.news.ru/photo/1e4e9c32-9f47-11eb-96bb-96000091f725_660.jpg Фото: Светлана Мальцева/travelcrimea.com

На территории Крыма нет никакого картельного сговора отельеров. Рост же цен на туры на местные курорты имеет место из-за ажиотажного спроса в летний период. Об этом 17 апреля в разговоре с журналистами сообщила сенатор от Крыма Ольга Ковитиди.

Накануне спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что, как передают СМИ, сутки в хорошей крымской гостинице стоят как неделя на курортах Египта. Это отталкивает россиян от отечественных курортов, гостиниц и туристических объектов.

Как сказала Ковитиди, картельного сговора крымских отельеров нет, а цены объяснимы ажиотажем в летний период. По словам сенатора, также во многих местных гостиницах подняли цены ввиду заблаговременного планирования существенной части номерного фонда.

Проживание в крымских отелях должно быть доступно для людей. И в республике это понимают, подчеркнула Ковитиди.

Мы понимаем, что это бизнес, но владельцы гостиниц, отельеры должны понимать, что спрос рождают потребители с разным достатком, а значит, цены на отели должны быть такими, чтобы все приезжающие в Крым могли реально воспользоваться правом на отдых, — цитирует сенатора РИА Новости.

Ковитиди добавила, что особую популярность Крым начал приобретать с 2014 года. После присоединения к РФ на полуострове начал наблюдаться приток туристов.

Как ранее передавал NEWS.ru, туроператоры сравнили цены на российские курорты после того, как авиасообщение с Турцией было ограничено. В результате они не зафиксировали резкого роста цен.

Так, гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин полагает, что заявления о росте цен на отдых в России необоснованны. По его словам, колебание цен от недели к неделе находится в пределах нормы и составляет примерно 1,5%.