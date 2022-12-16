В Крыму отреагировали на принятие ООН резолюции о нарушении прав человека Аксенов назвал позорным принятие ООН резолюции о нарушении прав человека в Крыму

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Сергей Аксенов

Глава Крыма Сергей Аксенов в Telegram-канале назвал лицемерным и позорным решение ООН о принятии резолюции о нарушении прав человека в регионе. Он отметил, что ООН и другие международные организации не осудили Киев, когда он устроил блокаду Крыма, а также диверсии и теракты на территории региона, сообщает «Москва 24».

Уверен, что все, кто голосовал за резолюцию, предложенную людоедским киевским режимом, отлично знают как о реальной ситуации в Крыму, так и о зверствах, которые на протяжении вот уже более восьми лет творят украинские нацисты, — написал Аксенов.

16 декабря Генассамблея ООН приняла подготовленную Украиной резолюцию, которая осуждает «нарушения прав человека» в Крыму. За документ проголосовали 82 страны, 80 воздержались, 13 высказались против.

Ранее ГА ООН приняла внесенную Россией резолюцию по борьбе с героизацией нацизма. За документ проголосовали 120 стран, воздержались — 10, против выступили — 50. Голосовали против резолюции, в том числе, США и Великобритания, Германия и Франция, Украина и Италия, Польша и Чехия, Эстония и Латвия.