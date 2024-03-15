В Крыму отмечают 10-ю годовщину воссоединения с Россией

Фото: Елена Васильченко/NEWS.ru

В Крыму проходят торжественные мероприятия, которые посвящены годовщине референдума 2014 года и воссоединению республики с Россией. Власти региона и руководители силовых ведомств возложили цветы к памятнику «Народного ополчения всех времен» в Симферополе, расположенного рядом со зданием Совета министров Крыма, передает корреспондент NEWS.ru.

Церемония возложения цветов также прошла около памятника «вежливым людям» перед зданием крымского парламента. Глава республики Сергей Аксенов заявил, что 10 лет назад во время Крымской весны в регионе отсутствовала преступность, поскольку все ушли «на фронт».

Без единого выстрела, без разбитого окна. До 1 мая [2014 года] у нас преступность отсутствовала, 0 было преступлений. Все ушли «на фронт». Это говорит о том, что это было общее дело всей нашей республики, — сказал Аксенов.

Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет ранее заявил, что референдум о вхождении республики и города Севастополя в состав России был проведен на высочайшем уровне. По словам парламентария, это событие прошло в соответствии с международным законодательством. Шеремет считает, что референдум 2014 года можно приводить в качестве примера образцовой демократической процедуры, на который должны ориентироваться страны Запада.