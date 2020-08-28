В Крыму отложили второй этап ограничения водоснабжения

https://static.news.ru/photo/572c1b58-eab9-11ea-b7f3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Симферополе отложили второй этап ограничения подачи воды из-за подготовки к 1 сентября, следует из сообщения пресс-службы городской администрации.

Так, второй этап должен был стартовать в ночь с 31 августа на 1 сентября. Теперь водоснабжение ограничат с 1 на 2 сентября.

Но все мы прекрасно понимаем, как важно собрать детей в школу и детский сад, отправить их на занятия чистыми и опрятными в хорошем, праздничном настроении, — говорится в сообщении администрации, передаёт ТАСС.

Украина в прошлом обеспечивала до 85% потребностей полуострова в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после вхождения Крыма в состав России Киев прекратил подачу воды. Водоснабжение после этого осуществлялось за счёт водохранилищ естественного наполнения и из скважин. Водохранилища за последний год существенно обмелели. В Симферополе и 39 прилегающих населённых пунктах в Симферопольском и Бахчисарайском районах с 24 августа введён поэтапный режим ограничения водоснабжения.

Ранее NEWS.ru писал, что глава парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что в настоящее время какие-либо переговоры с Украиной о возобновлении поставок воды по Северо-Крымскому каналу нецелесообразны.