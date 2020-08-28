В Крыму отказались просить Украину о возобновлении поставок воды

https://static.news.ru/photo/d8bc23be-ea1b-11ea-880d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Rumlin/wikimedia.org

Глава парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что в настоящее время какие-либо переговоры с Украиной о возобновлении поставок воды по Северо-Крымскому каналу нецелесообразны.

Об этом сообщает РИА Новости. Ранее глава украинской делегации в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонид Кравчук заявил, что в случае гипотетической гуманитарной катастрофы Киев может дать воду «украинцам, живущим в Крыму», но только не промышленным предприятиям и военным.

Пока не будет сменена власть на Украине, <...> пока не будет признан Крым как сообщество, которое сделало свой исторический выбор и имело право на возвращение на свою родину, никаких взаимоотношений у нас не должно быть. Это моя принципиальная позиция. Они нас просто отравят, они ничем не гнушаются и потом скажут, что мы сами себя отравили, — сказал информагентству глава крымского парламента

Константинов подчеркнул, что Киев по-прежнему агрессивно настроен по отношению к крымчанам.

Украина в прошлом обеспечивала до 85% потребностей полуострова в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после вхождения Крыма в состав России Киев прекратил подачу воды. Водоснабжение после этого осуществлялось за счёт водохранилищ естественного наполнения и из скважин. Водохранилища за последний год существенно обмелели. В Симферополе и 39 прилегающих населённых пунктах в Симферопольском и Бахчирасайском районах с 24 августа введён поэтапный режим ограничения водоснабжения.

Ранее NEWS.ru писал, что в связи с визитом президента России Владимира Путина в Крым и Севастополь МИД Украины выразил протест Москве.