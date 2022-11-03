В Крыму отказались от крупных трат на новогодние праздники Аксенов: Крым не будет тратить бюджетные деньги на широкомасштабные новогодние мероприятия

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

В Крыму в этом году не будут выделять бюджетные средства на широкомасштабные новогодние мероприятия, заявил глава региона Сергей Аксенов в Telegram-канале. Однако он подчеркнул, что власти полуострова не будут останавливать подготовку новогодних программ в крымских отелях.

Крым не будет тратить бюджетные средства на организацию широкомасштабных новогодних мероприятий, но это не значит, что крымчане и гости полуострова не будут праздновать Новый год. Это прекрасный семейный праздник, и никто не собирается лишать людей и прежде всего детей новогодней радости и чудес. Недаром в народе есть примета, что как Новый год встретишь, так его и проведешь, — написал он.

Глава парламента республики Владимир Константинов ранее также сообщил, что власти региона отказались финансировать праздничные мероприятия и украшения в честь Нового года. Он отметил, что такое решение принято в связи с проведением спецоперации на Украине, а сэкономленные бюджетные средства будут перераспределены на приоритетные нужды.

Константинов добавил, что в муниципалитетах могут быть предусмотрены минимальные траты предпринимателей и общественников, например на украшение елки. При этом он заверил, что воспитанники детских садов, учащиеся школ и пациенты детских больниц без поздравлений не останутся.