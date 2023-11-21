В Крыму опровергли сообщения о взрывах в Евпатории и Саках Советник главы Крыма Крючков опроверг сообщения о взрывах в Евпатории и Саках

Фото: Roman Denisov/Global Look Press

Евпатория, Россия

Советник главы Крыма Олег Крючков в Telegram опроверг сообщения о взрывах в Евпатории и пожаре на Сакской ТЭЦ. По его словам, на западе полуострова и в других его районах все спокойно.

Фиксируем вброс врагом фейков по Сакам и Евпатории. Доверяйте только официальным источникам, — подчеркивается в его сообщении.

Информацией о якобы громких взрывах в Евпатории и пожаре на Сакской ТЭЦ ранее поделился ряд украинских Telegram-каналов.

Глава Крыма Сергей Аксенов ранее заявил, что полуостров находится фактически в прифронтовой зоне, регулярно подвергаясь ударам ракет и беспилотников со стороны Украины. При этом, по его словам, нанесенный действиями ВСУ ущерб не критичен, хотя против Крыма, практически, воюет весь коллективный Запад. Ракеты, которыми пытаются бить по полуострову, сделаны в США, Великобритании и Франции, отметил политик.

Он добавил, что в целом системы ПВО в республике справляются со своими задачами. Аксенов оценил уровень безопасности в Крыму как удовлетворительный, с поправкой на прифронтовое положение региона. Также он подчеркнул, что действия Украины привели к некоторому снижению туристического потока на крымские курорты.