В Крыму описали ситуацию с газом после провокаций Украины в Черном море Глава крымского парламента Константинов: провокации Киева не помешали снабдить Крым газом

Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что полуостров обеспечен газом и подготовился к предстоящему отопительному сезону. Этому не помешали провокации Украины в отношении буровых платформ в Черном море, отметил он в беседе с РИА Новости.

Мы обеспечены газом, несмотря на все провокации, которые совершала украинская сторона в Черном море, и готовы к проведению отопительного сезона, — подчеркнул представитель законодательной власти Крыма.

Украинские военные нанесли удары по трем буровым платформам, установленным на Одесском месторождении в Черном море 20 июня. Тогда на вышках находились 109 человек, семь из них пропали без вести, трое получили ожоги и осколочные ранения. В результате атаки на одной из платформ начался сильный пожар. На работу газотранспортной системы Крыма атака не повлияла.

Ранее стало известно, что 1 сентября глава Республики Крым Сергей Аксенов заявил: жители Крыма готовы к любому натиску и не паникуют. Он добавил, что полуостров живет и развивается в условиях жесточайших санкций на протяжении восьми лет. По словам Аксенова, никому не удастся остановить развитие Крыма.