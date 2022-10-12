В Крыму ограничили возможность паромной переправы для ряда грузов Минтранс Крыма запретил паромную переправу для грузов с металлом и томатной пастой

Фото: Роман Соколов/ТАСС

Минтранс Крыма объявил о временных ограничениях на перемещение ряда категорий грузов через паромную переправу, передает «МК в Крыму». Сообщается, что водителей, которые везут на полуостров металлолом и металлические изделия, кориандр и томатную пасту будут в обязательном порядке перенаправлять на альтернативный сухопутный маршрут через Херсонскую и Запорожскую область.

Внимание! Через паромную переправу временно ограничено перемещение следующих грузов: металлолом, крупногабаритные изделия из металла, кориандр в мешках, томатная паста в бочках, — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Уточняется, что альтернативный маршрут будет проходить по пути Мелитополь — Мариуполь — Таганрог через территорию ДНР, Херсонской и Запорожской областей.

Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ ранее сообщил, что организаторы теракта на Крымском мосту доставляли взрывчатку до места назначения из Одессы через Болгарию, Грузию и Армению. По данным ведомства, груз замаскировали в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой и отправили из порта Одессы в болгарский Русе. Далее его перевезли в грузинский порт Поти, а затем в Ереван. С 29 сентября по 3 октября в Ереване груз был растаможен по правилам ЕврАзЭС, произведена подмена документов, после чего отправителем стало ООО «ГУ АР ДЖИ ГРУП» (Республика Армения, Алаверди), а получателем — ООО «Лидер» (Москва).