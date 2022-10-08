В Крыму ограничили продажу товаров Минпром Крыма: на полуострове ограничили продажу бакалеи до 3 кг в одни руки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Министерстве промышленной политики Крыма сообщили, что продовольственный рынок региона «насыщен в полном объеме». Торговые сети и магазины продолжают работу в штатном режиме. Однако ведомство все же решило ограничить продажу товаров «бакалейной группы», передает MK.RU.

В нее входят крупы, макароны, консервы, полуфабрикаты, а также базовые хозяйственные товары вроде мыла. В издании уточнили, что «во избежание искусственного ажиотажа» продажа товаров данной группы ограничивается до 3 кг в одни руки.

Заместитель министра Ирина Мезавцова уточнила, что в складских помещениях предприятий есть товары первой необходимости, запасы которых оценивают в 55 суток.

Советник главы Крыма Олег Крючков в своем Telegram-канале написал, что информация об ограничении продажи товаров в Крыму не соответствует действительности.

В ближайшее время будут дополнительные разъяснения, — отметил чиновник.

Ранее сообщалось, что возгорание на одном из участков Крымского моста произошло около шести часов утра 8 октября: на мосту произошел подрыв грузовика. В связи с инцидентом движение по мосту было перекрыто. Власти готовят запуск паромной переправы через пролив, а пока для водителей разворачивают пункты обогрева.