В Крыму оценили заявление Киева о вторжении на полуостров Заур Смирнов: слова Киева о вторжении в Крым являются проявлением бессилия

Фото: Сергей Петров/NEWS.RU

Слова представителя Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины о вторжении ВСУ в Крым являются «дешевым оправданием собственного бессилия», заявил РИА Новости представитель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов. По его словам, нынешнее украинское руководство, раздающее подобные заявления, — информационный проект Запада.

Нынешнее украинское руководство и его действия — это и есть сплошная информационная операция США и Запада. А подобные заявления представителя ГУР — дешевое оправдание собственного бессилия, — отметил Смирнов.

Собеседник агентства предположил, что власти Украины имеют перед собой четкую цель — уничтожить собственный народ. Такую задачу перед ними поставили пресловутые западные партнеры, которые, судя по всему, довольны тем, как развивается ситуация, резюмировал Смирнов.

Также он заявил, что попытка стран Запада захватить Крымский полуостров обернется катастрофой для всей Европы и тем более для Украины. По словам Смирнова, у России достаточно средств для защиты своих территорий и суверенитета.

Перед этим ГУР Украины опубликовало в украинских СМИ видеоролик, где говорится о подготовке нападения на Крым. Это уже не первое предупреждение со стороны Киева о планах высадки на полуострове. А бывший советник президента Украины Алексей Арестович сообщил, что Киев хочет взять в заложники местных жителей и морить их голодом. По его словам, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный решает две задачи — выход к Черному морю и блокирование полуострова, в результате чего люди лишатся воды и еды.