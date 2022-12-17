В Крыму оценили возможности ВСУ прорваться к полуострову Глава парламента Крыма Константинов заявил, что о прорыве ВСУ к Крыму речи не идет

Фото: МО Украины

Украинские военные не смогут прорваться к Крыму и взять под контроль Мелитополь, заявил в беседе с РИА Новости глава местного парламента Владимир Константинов. По его словам, сейчас ситуация на украинском направлении напряженная, но не настолько критическая, чтобы сдавать полуостров.

Ситуация на украинском направлении напряженная, но не критическая. Безусловно, ни о какой сдаче Мелитополя, прорыве к границе Крыма или победе украинского преступного режима не может быть и речи. Это фантазии их деятелей, но мы к ним уже привыкли, — сказал Константинов.

Ранее главком ВСУ Валерий Залужный в интервью изданию Economist заявил, что в случае захвата Мелитополя украинские военные смогут вести огонь по Крымскому перешейку. По мнению главы парламента Крыма, если такие мысли всплывают в публичном поле, это говорит о их несерьезности.

Они и сами не верят в свои несбыточные планы, которые буквально каждый день ими публично озвучиваются, — считает Константинов.

16 декабря представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что США считают территорию Крымского полуострова украинской, поэтому Киев вправе проводить там любые военные операции. Кроме того, в американской администрации отметили, что у Украины есть военные потенциал для возвращения полуострова, однако есть опасения, что «Россия может в ответ на эти действия применить ядерное оружие».

Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет пригрозил, что позиция Вашингтона по полуострову может ему сильно «аукнуться». Он подчеркнул, что все попытки провокаций в отношении Крыма будут жестко пресечены. Слова Кирби прокомментировала также сенатор Ольга Ковитиди. Она предупредила, что нападение на Крым приведет к прямому столкновению России с НАТО.