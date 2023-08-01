В Крыму оценили готовность региона к новому водному кризису Аксенов: Крыму не грозит дефицит питьевой воды в случае прекращения подачи из Днепра

Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Водохранилища в Крыму заполнены достаточно, чтобы обеспечить население в случае прекращения поставок воды из Днепра, сообщил глава региона Сергей Аксенов в своем Telegram-канале. По его словам, на полуострове продолжается закачка воды из подземных источников, тогда как ресурсов Северо-Крымского канала хватит примерно на три месяца.

В Республике Крым сохраняется достаточное количество запасов воды для бытовых нужд. На сегодняшний день наполнение водохранилищ приличное. Продолжается работа по закачке воды из подземных источников. Никаких рисков по обеспечению населения питьевой водой в регионе нет, — написал Аксенов.

В то же время он признал, что истощение Северо-Крымского канала нанесет ущерб сельскому хозяйству. Решить проблему за счет установки насосной станции на Днепре не представляется возможным в нынешних условиях.

Ранее Крым уже пережил водную блокаду. Когда регион вошел в состав России, украинские власти перекрыли подачу пресной воды через Северо-Крымский канал. Его открыли только в 2022 году в рамках спецоперации, однако функционирование системы снова оказалось под угрозой после подрыва дамбы Каховской ГЭС. Аксенов на этом фоне уже заявлял, что крымские водохранилища заполнены примерно на 80%, то есть более 280 млн кубометров.