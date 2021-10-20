В Крыму объявили выходными дни с 30 октября по 7 ноября

В соответствии с указом президента России Владимира Путина в Крыму объявляются выходными с сохранением заработной платы дни в период с 30 октября по 7 ноября. Об этом в своём Telegram-канале сообщил глава региона Сергей Аксёнов. Он призвал крымчан соблюдать необходимые меры безопасности и не откладывать вакцинацию.

Глава Крыма отметил, что президент ввёл нерабочие дни для того, чтобы сбить пик новой волны коронавируса и максимально защитить жизнь и здоровье россиян. Для достижения этих целей необходимо проявить ответственность, терпение и дисциплину, подчеркнул Аксёнов.

Убедительно прошу с пониманием отнестись к введённым временным ограничениям, воздержаться в выходные дни от массовых выездов на природу или в другие регионы, отдыха в больших компаниях, сократить контакты, и, конечно, соблюдать все необходимые меры эпидемиологической безопасности, — написал он.

Глава республики добавил, что вакцинация является самым надёжным способом защититься от болезни. Крымчан призвали не откладывать прохождение этой процедуры. По его словам, чем больше будет число вакцинированных, тем быстрее появится возможность отмены ограничений.

Указ о нерабочих днях Путин подписал 20 октября. Документ также наделяет глав регионов правом вводить выходные до этого срока и продлевать их.