Депутат крымского парламента Юрий Гемпель заявил, что Крым для России — больше, чем военно-морская база. Это символ русского мира и единства народов, отметил он в беседе с РИА Новости.
Американский предприниматель Илон Маск ранее заявил, что Крым интересен России как южная военно-морская база.
Маску стоит понять, что Крым для России — это больше, чем просто военно-морская база. Крым — не просто неотъемлемая часть великой России. Это символ русского мира и единства ее народов, — подчеркнул Гемпель.
Депутат считает, что на Западе должны прислушаться к словам Маска и больше не оспаривать право России на ее исторические земли. Речь идет о Крыме, Херсонской и Запорожской областях, а также ДНР и ЛНР, добавил Гемпель.
Ранее Илон Маск заявил, что прийти к миру на Украине можно путем проведения повторных референдумов на территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей под наблюдением комиссии ООН. Предприниматель также предложил оставить Крымский полуостров России.