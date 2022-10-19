В Крыму объяснили значение полуострова для России Депутат крымского парламента Гемпель: Крым для России является символом русского мира

Фото: MOD Russia/Global Look Press

Депутат крымского парламента Юрий Гемпель заявил, что Крым для России — больше, чем военно-морская база. Это символ русского мира и единства народов, отметил он в беседе с РИА Новости.

Американский предприниматель Илон Маск ранее заявил, что Крым интересен России как южная военно-морская база.

Маску стоит понять, что Крым для России — это больше, чем просто военно-морская база. Крым — не просто неотъемлемая часть великой России. Это символ русского мира и единства ее народов, — подчеркнул Гемпель.

Депутат считает, что на Западе должны прислушаться к словам Маска и больше не оспаривать право России на ее исторические земли. Речь идет о Крыме, Херсонской и Запорожской областях, а также ДНР и ЛНР, добавил Гемпель.

Ранее Илон Маск заявил, что прийти к миру на Украине можно путем проведения повторных референдумов на территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей под наблюдением комиссии ООН. Предприниматель также предложил оставить Крымский полуостров России.