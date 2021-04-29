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В Крыму объяснили рост числа заражений COVID-19

16:59, 29 апреля 2021
Ялта Ялта Фото: Андрей Бурдейный/travelcrimea.com

Показатель заболеваемости коронавирусом в Крыму растёт из-за пренебрежения жителей полуострова запретами, связанными с пандемией. Об этом заявила глава местного управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская, сообщает «Интерфакс».

Конечно же, рост связан с нарушением предписанных требований Роспотребнадзора: в транспорте, общественных местах не соблюдается масочный режим, — цитирует её агентство.

Она подчеркнула, что пренебрежение ограничениями может привести к угрозе жизни и здоровью, и призвала крымчан соблюдать рекомендации ведомства во время майских праздников.

Пеньковская добавила, что ситуация с коронавирусом пока не является вакциноуправляемой. Снижение уровня заболеваемости зависит от того, насколько граждане придерживаются установленных на время пандемии правил.

Рост заболеваемости в Крыму фиксируется в течение последних полутора месяцев. С середины апреля в республике ежедневно выявляется около 100 новых случаев. COVID-19.

Ранее сообщалось, что глава Роспотребнадзора Анна Попова порекомендовала россиянам отказаться от посещения массовых мероприятий в период майских праздников. По её словам, выходные дни лучше провести в кругу семьи и на свежем воздухе.

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