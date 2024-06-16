В Крыму объяснили, почему саммит по Украине лишь раздует огонь конфликта Мурадов: разлад между гостями саммита по Украине показал его безрезультатность

Международная конференция по Украине, проходящая в Швейцарии, приведет лишь к еще большему разжиганию конфликта, такое мнение в интервью ТАСС высказал заместитель председателя совета министров — постоянный представитель Республики Крым при президенте России Георгий Мурадов. Он обратил внимание, что уже сейчас прослеживается существенный разлад между участниками саммита. Все это указывает на безрезультатность встречи.

Если коллективный Запад продолжал прежнюю линию, настаивая на продолжении своей войны против России и нанесении ей поражения, то «не Запад» в лице примерно 40 стран в основном с любопытством наблюдал за ходом мысли апологетов войны. <...> Уже начало сборища в Швейцарии показало, что никакого результата, кроме разжигания конфликта на Украине, оно не даст, — считает Мурадов.

Постпред напомнил, что принцип уважения территориальной целостности не распространяется на случаи грубого и массового нарушения прав граждан. Кроме того, он неприменим при массовых репрессиях и других преступлениях Киева против человечности, о которых миру хорошо известно.

Ранее СМИ сообщили, что страны Азиатско-Тихоокеанского региона не принимают активное участие в конференции по Украине в Бюргенштоке. Это показало, что украинская тематика не относится к числу приоритетов этих государств.