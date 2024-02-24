В Крыму объяснили, от чего зависит возобновление работы портов Константинов: возобновление работы крымских портов возможно после взятия Одессы

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Крым, Феодосия

Возобновление работы крымских портов невозможно без установления контроля над Одессой, уверен председатель Госсовета региона Владимир Константинов. По его словам, которые приводит телеканал «Миллет», от этого города идет невероятная угроза всему Черному морю. НАТО может использовать Одессу как военную базу, поэтому решение этого вопроса первостепенно, отметил политик.

Реальность такова, что сегодня из Одессы идет невероятная угроза всему Черному морю. То есть для нас практически свободного судоходства не будет, если все будет продолжаться так, как сегодня там происходит, и НАТО будет использовать Одессу как свою военную базу. То есть этот вопрос должен быть решен, — объяснил Константинов.

Если Одесса останется под контролем Украины, то атаки на российские объекты продолжатся, добавил он. Там создадут новый американский флот, однако обвинять в ударах по регионам РФ продолжат российские спецслужбы, уверен политик.

Ранее Константинов заявил, что СВО должна завершиться после взятия под контроль ВС РФ Одессы и Киева. По его мнению, это могло бы стать «очень символичным актом».