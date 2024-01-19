В Крыму объяснили, как Запад заставляет Россию расширить зону СВО Парламентарий Трофимов: своими угрозами Запад вынуждает РФ расширить зону СВО

Фото: МО РФ

Угрозами ударов по Крымскому полуострову Запад вынуждает Россию расширить зону специальной военной операции, заявил глава комитета по законодательству крымского парламента Сергей Трофимов. По его словам, которые приводит РИА Новости, российским силам придется расширять контроль над территорией Украины с каждой поставкой ей все более дальнобойного вооружения.

Постоянными угрозами удара по Крыму Запад подтверждает жизненную необходимость взять под наш контроль всю южную часть так называемой Украины, как и ее северо-восток в связи с обстрелом Белгородской, Брянской, Курской и иных областей, — сказал парламентарий.

Ранее экс верховный главнокомандующий силами НАТО Филипп Бридлава заявил, что если Запад даст Украине возможность атаковать Крым, то Россия вынужденно «переосмыслит» свое положение в регионе. Позже обозреватель The Hill Глен Ховард добавил, что разрушение Крымского моста сильно ограничило бы способность РФ пополнять свои военные запасы на юге Украины, а также ослабило бы российские силы.

Военный эксперт Василий Дандыкин не исключает, что ВСУ в 2024 году при поддержке Запада вновь попытаются нанести удар по Крымскому мосту, кораблям Черноморского флота России, а также по объектам ВПК, электростанциям и аэродромам на полуострове. Он считает, что Киев видит своей задачей нарушить снабжение региона.