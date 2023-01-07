В Крыму объяснили атаки БПЛА ВСУ желанием Киева «заляпать кровью» праздники Спикер парламента Крыма Константинов связал атаки дронов на полуостров с желанием ВСУ «заляпать кровью» праздники

Фото: Ministry of Defense of Ukraine/flickr.com

Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал одной из причин атак украинских беспилотников в последние дни желание Киева «изгадить, заляпать кровью» праздники. В интервью РИА Новости он подчеркнул, что украинская сторона периодически проверяет оборону полуострова на прочность. Константинов заметил, что Киев особенным образом реагирует именно на православные праздники.

Мы в любой момент должны соблюдать максимальную бдительность и готовность к отражению вражеских атак. Ну и, кроме того, давно замечено, что украинская сторона особо возбуждается на наши праздники, особенно православные. Для нее очень важно их изгадить, заляпать кровью, — сказал глава крымского парламента.

Константинов добавил, что эти атаки довольно красноречиво говорят о том, с кем Россия имеет дело.

Украина с начала года несколько раз атаковала Крым при помощи беспилотников. Все они были сбиты.

Ранее глава крымского парламента заявил, что принудить Киев к миру можно только силой. По его словам, отказ Киева от рождественского перемирия показателен, поскольку для Украины Рождество Христово — это «уже не праздник», несмотря на соблюдение некоторых «условностей».