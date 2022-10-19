В Крыму не стали вводить ограничения на въезд и выезд после указа Путина Советник главы Крыма Крючков: в регионе не вводились ограничения на въезд и выезд после указа Путина

Фото: Дмитрий Макеев/РИА Новости

В Крыму не вводились ограничения на въезд и выезд после указа президента России Владимира Путина о среднем уровне реагирования, заявил советник главы региона Олег Крючков в своем Telegram-канале. Он пояснил, что дополнительные полномочия губернаторов не означают автоматическое введение указанных мер.

Будут сформированы штабы, и по их решению могут вводится ограничения. Ограничений въезда и выезда в Крыму нет, — написал Крючков в своем Telegram-канале.

19 октября Путин поручил ввести средний уровень реагирования в граничащих с Украиной регионах. Мера касается Крыма, Севастополя, Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областей. Власти этих субъектов должны будут провести временное отселение жителей в безопасные районы с обязательным предоставлением им стационарных или временных жилых помещений.

Кроме того президент подписал указ о введении режима повышенной готовности в Центральном (куда входит и Москва) и Южном федеральных округах России, за исключением регионов, где введен средний уровень реагирования. Данный порядок подразумевает осуществление высшими должностными лицами полномочий по принятию решений о проведении отдельных мероприятий по территориальной и гражданской обороне, а также защите населения от ЧС природного и техногенного характера.