В Крыму не смогли запустить паромную переправу

Фото: Елена Якимова/ТАСС

Погодные условия не позволяют запустить паромную переправу из Крыма 8 октября, сообщил врио министра транспорта республики Николай Лукашенко. Желающим перебраться на кубанский берег он рекомендовал искать ночлег, передает ТАСС.

Паромная переправа подготавливается к организации стабильной работы. Погодные условия вводят свои корректировки <...> Погода сегодня не позволяет вообще ничего, — сказал Лукашенко.

В то же время он отметил, что на переправах из Крыма запустят суда вместимостью более 100 человек. По словам Лукашенко, погода позволяет это сделать.

Утром 8 октября на Крымском мосту произошел взрыв. Сообщалось, что загорелось семь топливных цистерн железнодорожного состава, а также были повреждены два автомобильных пролета, один из которых частично ушел под воду. По информации Национального антитеррористического комитета, произошел подрыв грузовика.

В связи с инцидентом власти Крыма приняли решение организовать паромную переправу. Предполагалось, что она может стать альтернативой Крымскому мосту.