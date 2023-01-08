В Крыму назвали возможным расширение границ спецоперации Глава парламента Крыма Константинов: границы спецоперации могут быть смещены на запад

Фото: Министерство обороны РФ

Граница проведения спецоперации на Украине может быть существенно смещена на запад, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов, передает РИА Новости. Он подчеркнул, что Россия не может оставить на «поругание сатанистам святыни Киева» и позволить проводить культурный геноцид русских на Украине. Константинов добавил, что необходимо добиться от Киева четких гарантий, что РФ ничего не будет угрожать.

По мере развития конфликта с коллективным Западом граница, на которой мы должны будем остановиться, может быть существенно смещена на запад от той, которая виделась первоначально, — сказал он.

Ранее глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что приоритетной задачей на 2023 год является продолжение спецоперации до полного выполнения поставленных задач. Также, по его словам, главными задачами в предстоящем году для российских военных будет обеспечение мира и стабильности в Карабахе и Сирии, подготовка и проведение маневров войск «Запад-2023» и увеличение численности контрактников до 521 тысячи человек.