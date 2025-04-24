Киев призвали к ответу за загрязнение акватории Черного моря Украину обвинили в загрязнении Черного моря из-за использования устаревших мин

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Участники международного экологического форума «Za наше Будущее» заявили о масштабном загрязнении Черного моря из-за применения ВСУ устаревших морских мин, передает РИА Новости. В мероприятии, которое проходит в Симферополе, участвуют эксперты из США, Китая, Турции, Финляндии, Сербии и других стран.

Массовое использование Украиной устаревших морских мин вызвало загрязнение обширной акватории Черного моря опасными веществами, — считают специалисты.

Согласно резолюции форума, дрейфующие украинские боеприпасы были обнаружены вдоль всего западного побережья — от Болгарии до Турции. Российские правоохранительные органы тщательно документируют эти факты. Участники форума призвали привлечь к ответственности Киев и его союзников за экологический ущерб Черноморскому региону и потребовали компенсации за нанесенный природе ущерб.

Ранее сообщалось, что Росприроднадзор оштрафовал собственника одного из танкеров, который устроил разлив нефти в Керченском проливе. Речь идет о судне «Волгонефть-239», которым владеет ЗАО «Волгатранснефть». Решение представители «Волгатранснефть» не приняли. Они намерены обжаловать его в суде.

До этого стало известно, что несколько пляжей в Объединенных Арабских Эмиратах закрыли в связи с разливом нефти. По данным Ассоциации туроператоров России, речь идет о местах отдыха в эмиратах Фуджейра и Шарджа. Местные власти уже приступили к очистке территории, а пока в качестве альтернативы для гостей ряда прибрежных отелей есть бесплатные трансферы на другие пляжи.