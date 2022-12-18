В Крыму назвали решение Греции передать Киеву С-300 опасным для Афин Постпред Крыма Мурадов назвал передачу Украине С-300 рискованным шагом для Греции

Фото: Министерство обороны РФ

Постпред Крыма при президенте России, вице-премьер правительства республики Георгий Мурадов назвал планы властей Греции поставить Киеву зенитно-ракетные комплексы С-300 рискованным для национальных интересов страны шагом. В разговоре с РИА Новости он подчеркнул, что инициатива Афин является «демонстрацией враждебности по отношению к России».

Такой шаг Афин был бы не только бессмысленной демонстрацией враждебности в отношении России, но и рискованным шагом в отношении собственных национальных интересов, о чем уже громко заявляет греческая общественность, — заявил он.

Постпред указал, что греческие помощники украинских властей, подталкивающие Афины к подрыву собственной обороноспособности, должны помнить, что Россия исходила из некогда дружественных отношений с Грецией и Республикой Кипр, когда еще в конце прошлого века поставляла им оборонительные противовоздушные комплексы С-300. Мурадов также отметил, что С-300 «не будут работать против России» из-за системы распознавания «свой — чужой».

Против России они не работают, так как оснащены системой распознавания «свой — чужой». А вот радикально подорвать греческий оборонительный потенциал передача этих комплексов Киеву, безусловно, способна, — добавил он.

Министр национальной обороны Греции Никос Панайотопулос ранее заявил, что Афины отправят ЗРК С-300 с Крита на Украину, если США «установят на их место систему Patriot».

11 декабря президент США Джо Байден в телефонном разговоре с украинским коллегой Владимиром Зеленским подчеркнул приоритеты Вашингтона по укреплению ПВО Украины. Американский лидер приветствовал заявление главы республики о готовности к «справедливому миру», который должен быть основан на фундаментальных принципах Устава ООН.