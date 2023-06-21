В Крыму назвали наиболее сейсмоопасные районы полуострова Заведующий кафедрой геотехники КФУ Дьяков назвал Южный берег Крыма сейсмоопасным

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Наиболее сейсмоопасными районами Крыма являются южная, западная и восточная части полуострова, заявил заведующий кафедрой геотехники и конструктивных элементов зданий Академии строительств и архитектуры КФУ им. В. И. Вернадского Игорь Дьяков. Он рассказал «МК в Крыму», что на Южном берегу наблюдаются абразионные и эрозионные оползни.

По его словам, в одном и том же регионе могут встречаться сразу несколько типов данного природного явления. Он уточнил, что в связи с опасностью подземных толчков на полуострове все здания и сооружения возводятся с соблюдением антисейсмических мероприятий. Эксперт подчеркнул, что на данный момент точных способов предсказать сроки землетрясения ученые пока не нашли.

На Южном берегу Крыма наблюдаются как абразионные и эрозионные оползни, так и смешанные типы этого опасного природного явления. В одном и том же регионе, например, могут встречаться сразу несколько типов, — отметил Дьяков.

В сахалинском филиале Единой геофизической службы РАН сообщили, что в ночь на воскресенье, 18 июня, в акватории Охотского моря у побережья Курил зафиксировали землетрясение магнитудой 5,8. Толчки ощутили на острове Шикотан жители села Малокурильское.