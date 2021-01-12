В Крыму назвали инициативу Лондона по Крыму словоблудием

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Намерение Великобритании финансировать «реинтеграцию» Крыма в состав Украины — пустая декларация. Об этом заявил депутат Госдумы РФ Руслан Бальбек.

Ранее стало известно, что британское посольство на Украине будет финансировать проекты, направленные на «реинтеграцию» Крыма и неподконтрольных Киеву территорий в Донбассе в состав Украины. На эти цели будет выделено до 10 тысяч фунтов стерлингов (около 1 млн рублей).

Маловразумительное словоблудие, громкие лозунги и абсолютно непонятная стратегия, а, точнее, её отсутствие. Британия чётко намекает Киеву, что помощь в возвращении полуострова — всего лишь яркий плакат, закрывающий брешь в стене, — цитирует РИА Новости Бальбека.

Он добавил, что сейчас в Крыму будут искать какие-то нарушения и приводить в пример якобы желание крымских татар вернуться в состав Украины. По его мнению, это — театр лицедеев.

Но в сегодняшней Украине подобные шоу в моде: сладкие обещания, эффектные лозунги, яркие картинки будущего, и британское предложение удачно вписалось в этот модный мейнстрим, — считает Бальбек.

Британские власти с 1 января разрешили своим судам платить за услуги «Госгидрографии», а также расплачиваться в портовых терминалах ГУП «Крымские морские порты», Керченского рыбного порта, Ялтинского торгового порта и Евпаторийского торгового порта.

Как писал NEWS.ru, это может свидетельствовать о том, что Лондон частично признаёт Крымский полуостров российской территорией, считает депутат Андрей Козенко.

Крым стал российским регионом в 2014 году после проведённого на полуострове референдума. За воссоединение с РФ высказались более 96% избирателей Республики Крым и свыше 95% жителей Севастополя.