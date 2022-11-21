В Крыму назвали единственный способ для ВСУ попасть на полуостров Крымский депутат Гемпель: бойцы ВСУ могут попасть на полуостров только пленными

Фото: МО Украины

Украинские военные смогут попасть на территорию Крыма только в качестве военнопленных, заявил в беседе с РИА Новости глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель. Он считает, что если бойцы ВСУ захотят пойти в наступление на полуостров, это обернется для них катастрофой.

Начать наступление, конечно, можно, особенно это хорошо у киевской власти получается в мечтах, но на практике это обернется для украинских войск катастрофой. Ответ с нашей стороны будет сокрушительным. У украинских военных есть единственный способ попасть в Крым – только в качестве военнопленных, — сказал Гемпель.

По его словам, если солдаты Вооруженных сил Украины в ходе наступления будут захвачены в плен, их будут использоваться на строящихся объектах.

Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил о скором наступлении ВСУ на Крым. Он подчеркнул, что Киев обязательно вернет полуостров, однако не назвал точных сроков военной операции.

В ответ на заявление Ермака заместитель главы Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что Киев являлся столицей Древней Руси, крупным малороссийским городом в составе Российской империи и республиканской столицей в составе СССР. По мнению Медведева, «разные тараканы, расплодившиеся в киевском инсектарии», пытаются подбодрить «ручных насекомых вокруг» и показать «хозяину инсектария», что они еще способны на «тараканьи бега за куском пищи».