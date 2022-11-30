В Крыму назвали чушью угрозы Украины о выдворении с полуострова россиян Советник главы Крыма Крючков назвал чушью угрозы Киева о выдворении россиян с полуострова

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Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков назвал чушью заявление властей Украины о намерении выдворить с полуострова россиян. Политических проходимцев, позволяющих себе подобные высказывания, ждет трибунал, отметил он в беседе с РИА Новости.

О том, что власти Украины рассчитывают, что когда они «возьмут» контроль над полуостровом, то смогут полностью выдворить из Крыма граждан России, ранее заявила постоянный представитель президента Украины в Крыму Тамила Ташева.

Ташева давно сидит на грантовых деньгах, перестанет нести разную чушь — останется без средств. Уверен, что когда влажные мечты о «перемоге» подобных фейковых киевских политических проходимцев закончатся, то к ним придет отрезвление, а заодно и крымский трибунал, — подчеркнул советник.

Ранее колумнист The American Conservative Род Дреер заявил, что Украине и ее западным союзникам стоит прекратить призывы к возвращению Крыма под контроль Киева и начать переговорный процесс. Журналист отметил, что риторику Киева о захвате полуострова можно сравнить со стремлением США развязать войну в Ираке. Дреер считает, что стоит перестать питать иллюзии, что России откажется от Крыма.