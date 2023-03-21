В Крыму назвали цели сбитых над полуостровом беспилотников Советник главы республики Крючков: все сбитые над Крымом БПЛА целили в гражданские объекты

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Целью всех сбитых на севере Крыма беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) были гражданские объекты, так как военные объекты поблизости отсутствуют. Такое заявление сделал в своем Telegram-канале советник главы республики Олег Крючков. Он также добавил, что каждый БПЛА был начинен взрывчаткой и шрапнелью.

Все беспилотники целили в гражданские объекты. Один сбит над джанкойским техникумом и упал между учебным корпусом и общежитием. Никаких военных объектов рядом нет. Остальные сбиты над жилыми районами. Кроме взрывчатки, в каждом была шрапнель, — написал советник.

Вечером 20 марта глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о том, что в районе города Джанкой на севере полуострова сработала система ПВО. По данным руководителя республики, обломки повредили дом и магазин, один человек в результате получил ранения. Пострадавшего — 33-летнего местного жителя — доставили в больницу с осколочным ранением.

В настоящее время происходит оценка последствий произошедшего. В дальнейшем будут приняты решения о компенсациях.

Некоторое время назад Сергей Аксенов также заявил, что в регионе сбили беспилотник. Он отметил, что до полуострова регулярно долетают дроны, однако силами противовоздушной обороны они все сбиваются.