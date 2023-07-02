На Крымском мосту увеличили число постов досмотра

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Количество постов досмотра на подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края было увеличено, сообщили в пресс-службе Минтранса Крыма. В ведомстве добавили, что на данный момент рост очереди в пробке остановлен.

Минтранс России увеличил количество постов досмотра. С утра часть работников перераспределено с Крымской стороны на Краснодарскую. При постоянно прибывающем транспорте на данный момент остановили рост очереди. Ведется оптимизация досмотровых работ, — говорится в сообщении.

По состоянию на 11:00 длина пробки на Крымском мосту со стороны Краснодарского края составляет 7 км, время ожидания в очереди может составлять до пяти часов.

Сообщения о пробке на Крымском мосту стали поступать утром 1 июля. Первоначально протяженность затора составляла пять километров, а несколько часов спустя она увеличилась до девяти километров. Глава крымского Минтранса объяснил создавшуюся ситуацию медленной работой служб досмотра на пропускном пункте. Он призвал россиян заранее готовить вещи для оперативного досмотра.