В Крыму нашли мертвыми детей, унесенных на матрасе в море

Фото: ГCУ СК РФ по Республике Крым и г. Севастополю

В Крыму спасатели нашли мертвыми 4-летнего мальчика и 5-летнюю девочку, унесенных накануне в открытое море на надувном матрасе, сообщает СУ СК по региону. По факту гибели детей возбуждено уголовное дело. На место происшествия выехали следователи-криминалисты совместно с представителями МВД и МЧС республики.

Ход расследования уголовного дела находится на личном контроле руководителя Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю, — сообщает ведомство.

Также за следственным процессом следят региональные органы прокуратуры. Надзорное ведомство, в том числе, даст оценку исполнению родительских обязанностей со стороны семей несовершеннолетних.

При этом отмечается, что на пляже отсутствовали предупреждающие знаки о запрете или ограничении купания.

12 июня в Сакском районе Крыма из-за порывистого ветра в открытое море унесло на надувном матрасе двух малолетних детей. Инцидент произошел на одном из пляжей Штормовского сельского поселения. Поиски пропавших велись около суток.