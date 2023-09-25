В Крыму напомнили Украине о компенсации жителям за водную блокаду Константинов: в Крыму потребуют от Киева компенсации ущерба за водную блокаду

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Подвоз питьевой воды для жителей Евпатории

В Крыму в судебном порядке потребуют признать право крымчан на компенсацию морального вреда от водной блокады, сообщил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов. По его словам, соответствующий иск будет подан от Общественной палаты Крыма.

Готовится иск к Украине от Общественной палаты Крыма. В нем общественники намерены потребовать признать право крымчан на получение компенсации за моральный ущерб, причиненный в результате водной блокады, устроенной киевским режимом, — рассказал политик.

Он выразил уверенность в возможности крымчан доказать в суде свою правоту. В части организации блокады Крыма действия Киева были умышленными, считает Константинов. Их намерение лишить жителей полуострова воды было попыткой совершить убийства крымчан, а раз хотели убить, пусть возмещают ущерб, пояснил спикер парламента. Политик напомнил, что реализацию преступных замыслов Украины предотвратила Россия.

Ранее советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков назвал фейком появившуюся информацию о начале эвакуации населения в другие регионы России в связи с военной угрозой. Он призвал крымчан доверять официальной информации. Крючков также посоветовал жителям полуострова отписаться от неизвестных и сомнительных чатов. Он считает, что крымчанам следует соблюдать информационную гигиену.