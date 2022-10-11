В Крыму наладили логистику через сухопутный коридор Власти Крыма заявили, что республика наладила логистику через сухопутный коридор

Фото: Роман Соколов/ТАСС

В Крыму наладили транспортную логистику через сухопутный коридор, сообщил советник главы республики по информационной политике Олег Крючков, передает РИА Новости. Он отметил, что грузы на полуостров могут теперь поступать не только через Крымский мост, но и через Херсонскую, Запорожскую области и ДНР.

Крым наладил транспортную логистику через сухопутный коридор, который проходит по территориям новых субъектов нашей страны, — сказал он.

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что грузовое сообщение на Крымском мосту может быть возобновлено к 16 октября. Он отметил, что все работы по восстановлению моста планируется завершить в течение месяца-полутора.

8 октября на Крымском мосту, соединяющем Крым с материковой частью России, произошел взрыв. Национальный антитеррористический комитет РФ сообщил, что на автомобильной стороне транспортного объекта взорвался грузовик, в результате чего воспламенилось семь цистерн с горючим, которые вез поезд. По имеющейся информации, три человека погибли, еще двое пропали без вести.