В Крыму национализировали крупнейшие активы олигархов Украины Константинов: крупнейшие активы украинских олигархов поменяли собственников

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Самые крупные крымские активы, которыми ранее владели украинские олигархи, сейчас находятся в собственности республики или принадлежат российским инвесторам, рассказал РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов. Но работа над их обнаружением и изъятием продолжается.

Но мы продолжаем работать с обращениями граждан, работает антитеррористическая комиссия. Когда ею будет принято квалифицированное решение по новым объектам, мы сможем его озвучить, — отметил Константинов.

В начале июля в доход Российской Федерации были переданы акции двух компаний украинского олигарха Игоря Коломойского и 503 объекта недвижимости должников по его делу. Как сообщил директор ФССП РФ Дмитрий Аристов, такое решение принял Кошехабльский районный суд Адыгеи.

Ранее Дмитрий Аристов сообщал, что в доход Российской Федерации были переданы акции АО «Липецкая кондитерская фабрика „Рошен“». До этого они принадлежали бывшему президенту Украины Петру Порошенко. Власти также национализировали акции ПАО «Уральский завод авто-текстильных изделий» и АО «Завод фрикционных и термостойких материалов».

Управляющий партнер компании «Русяев и партнеры», юрист Илья Русяев сообщил, что средства, полученные с ее реализации, могут быть выделены для использования на СВО, а сама конфискация фабрики Порошенко создает прецедент. Он добавил, что национализация активов иностранного юридического лица является экстраординарной мерой, применяемой в исключительных случаях.