В Крыму начнётся выпуск российских экспресс-тестов на коронавирус

Крым сможет стать первой в России бесковидной территорией после того, как в регионе введут экспресс-тестирование на коронавирус с использованием тестов собственного производства. Это произойдёт уже до Нового года, сообщил в эфире местного телеканала «Крым-24» директор Корпорации развития Крыма Дмитрий Ворона.

Он отметил , что власти региона подписали соглашение о локализации производства экспресс-тестов на COVID-19. Локализация производства позволит сделать экспресс-тесты более дешёвыми и наладить их постоянный выпуск для полуострова. Кроме того, рассматривается возможность поставок и в другие регионы РФ.

До Нового года мы уже начнём использовать экспресс-тесты крымского производства, и в течение года произойдёт расширение мощностей, и уже будет «полная сборка» с применением ноу-хау. Будет строительство полноценного завода, — рассказал Ворона.

Эксперт добавил, что завод будет расположен в Симферополе и там планируется выпускать экспресс-тесты по выявлению примерно 70 видов инфекционных заболеваний, в том числе и коронавируса. Результат можно будет получить в течение 5–10 минут, эффективность тестов составит 98%.

Ранее о том, что полуостров должен стать бесковидной зоной, заявил глава Крыма Сергей Аксёнов. По его словам, среди компаний есть желающие реализовать инвестиционный проект по созданию сертифицированных экспресс-тестов, которые будут приравниваться к ПЦР. В случае запуска данного производства цена одного теста может достигать 800 рублей.