В Крыму начали строить укрепления Аксенов заявил о фортификационных работах в Крыму

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Крыму проводятся фортификационные работы для обеспечения безопасности жителей, сообщил глава республики Сергей Аксенов. В ходе заседания он пояснил, что принимаемые военными и сотрудниками правоохранительных органов меры, порученные президентом России, достаточны, чтобы жители полуострова чувствовали себя защищенными.

На территории Крыма под моим контролем проводятся фортификационные работы, направленные на гарантированное обеспечение безопасности крымчан, — сказал Аксенов.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что украинский беспилотный летательный аппарат атаковал узловую подстанцию энергомоста в Феодосии. Как указывает источник, в результате удара инфраструктура моста не пострадала. Минобороны России эту информацию не комментировало.

Американское издание The Hill ранее написало, что полномасштабное наступление ВСУ на Крым может обернуться катастрофическим провалом для Киева. По мнению авторов статьи, у ВСУ не хватит сил на такую операцию. Крым соединен с материком узкой и сильно защищенной полосой земли. Российские войска могут провести инженерные работы, способные блокировать сухопутную кампанию.