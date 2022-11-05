В Крыму на Ай-Петри загорелось кафе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Кафе загорелось в Крыму на Ай-Петри в районе поселка Охотничий. Информацию о пожаре подтвердили в МЧС, очевидцы поделились в Сети кадрами с места происшествия.

Пожар в кафе начался в 21:35, также загорелась прилегающая к кафе хозпостройка. Площадь возгорания составила 400 кв. м.

В 21:35 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о задымлении в кафе по адресу: Ялта, пос. Охотничье, район метеостанции. По прибытии на место было установлено, что горит кафе и прилегающая к нему хозяйственная постройка на площади более 400 кв. м. В ликвидации пожара задействованы 3 единицы техники и 12 человек личного состава, — говорится в сообщении МЧС.

Пострадавших, по предварительным данным, нет.

Накануне в Костроме возник пожар в кафе-клубе «Полигон». Посетитель зажег внутри помещения петарду, в результате погибли 13 человек, еще шесть человек пострадали. По факту происшествия Следственный комитет возбудил уголовное дело.