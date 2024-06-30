В Крыму молодой человек избил мужчину из-за неправильной лезгинки

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Крыму молодые люди подрались из-за неканоничного исполнения лезгинки, пишет Telegram-канал «Mash на волне». По его данным, инцидент произошел на набережной в Ялте, на кадрах с места происшествия видно, как 20-летний юноша набросился на танцора.

Агрессор несколько раз пнул пострадавшего, в результате чего тот остался лежать на земле. Нападавший после произошедшего вернулся к просмотру танца других исполнителей, продолжая хлопать в ладоши. Как стало известно каналу, в отношении молодого человека составили административный протокол о мелком хулиганстве. По факту инцидента проводится проверка.

Ранее в Москве подростку сломали челюсть в ходе уличной драки из-за внешнего вида. На жителя столицы, у которого в ухе была сережка, напали участники «шариатского патруля». В какой-то момент нападавшие сбежали с места происшествия. Одного из молодых людей сверстники под руки унесли и посадили на лавку. Кроме того, журналисты пишут, что на место происшествия не вызывали полицейских.

До этого глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщила, что в Йошкар-Оле группа подростков средь бела дня избила молодого человека, предположительно, из-за внешнего вида. Она добавила, что ЛБИ уже направила соответствующий запрос в правоохранительные органы региона.