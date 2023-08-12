В Крыму могут ужесточить ответственность за публикацию кадров работы ПВО

Фото: МО РФ

В Крыму могут ужесточить ответственность для лиц, публикующих кадры расположения и работы систем обороны, сообщил Telegram-канал «Крымский». Власти полуострова не подтверждали эту информацию.

Лица, публикующие, распространяющие и передающие фото и видеозаписи в публичных источниках, чатах, соцсетях, будут привлекаться к уголовной ответственности в максимально жестком режиме, — говорится в сообщении.

12 августа в Сети стали появляться фото Крымского моста, над которым поднимается дым. Тогда же стало известно о прекращении движения автотранспорта по мосту. Позднее глава Крыма Сергей Аксенов подтвердил попытку ВСУ ударить по объекту двумя ракетами, отметив, что оба снаряда были сбиты. Telegram-канал Baza при этом уточнил, что дым — это специальная дымовая завеса.

В пресс-службе Министерства обороны РФ позже сообщили, что Вооруженные силы Украины второй раз за 12 августа предприняли попытку нанести удар по Крымскому мосту модернизированной ракетой ЗРК С-200. Снаряд был обнаружен и нейтрализован в воздухе российскими средствами ПВО. Пострадавших и разрушений в результате происшествия нет.

Крымский мост получил повреждения во время атаки ВСУ в середине июля. Тогда украинские военные использовали морские беспилотники. В результате взрыва погибли двое взрослых, пострадал один ребенок.

Осенью минувшего года на мосту сработало взрывное устройство, находившееся в грузовом автомобиле. Взрыв спровоцировал возгорание топлива в семи железнодорожных цистернах.