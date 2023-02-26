В Ялте и Алуште могут появиться новые водохранилища, сообщил РИА Новости глава Крыма Сергей Аксенов. Он пояснил, что если ялтинский проект практически готов к реализации, то в Алуште только обсуждается техническое решение.
Мы от «Артека» перекачку в ту сторону Алушты готовы организовать. 3 марта будет представлено техническое решение, просчитывается финансирование. Пока смотрим, что дешевле будет. Если трубу бросить дешевле, то будем делать так. Если водохранилище — там просто большой объем земельных работ, на восемь миллионов кубометров, — объясняет Аксенов.
В Ялте новый источник позволит компенсировать нагрузку на два других водохранилища — Счастливенское и Загорское, которые находятся на севере региона.
Новое водохранилище станет первым в юго-западной части полуострова, что позволит решить проблемы с сезонным водообеспечением. Ему будет дано название Мартовского водохранилища, поскольку оно будет связано с рекой Марта — правым притоком реки Кача в Бахчисарайском районе.
Ранее сообщалось, что в Крыму завершены восстановительные работы на месте повреждения железнодорожного полотна. Инцидент на железной дороге произошел вечером 23 февраля в районе села Почтовое. Сообщалось, что неизвестный подорвал рельс на железной дороге рядом со станцией Симферополь.