Владимир Сахмеев

В Крыму могут появиться два новых водохранилища Аксенов сообщил о строительства водохранилищ в Ялте и Алуште

26 февраля 2023 в 10:28

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Военнослужащие на торжественном запуске 15 линий трубопровода, проложенных подразделениями МТО Южного и Западного военных округов для соединения Тайганского и Симферопольского водохранилища