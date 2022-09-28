В Крыму мобилизованному рекомендовали сдать мать в дом престарелых В Феодосии военком посоветовал мобилизованному сдать лежачую мать в дом престарелых

Фото: Elena Mayorova/Global Look Press

В крымской Феодосии военный комиссар посоветовал мобилизованному сдать лежачую мать в дом престарелых, передает Telegram-канал «Mash на волне». Несмотря на то, что 41-летний Николай ухаживает за больной родственницей, он все равно получил повестку на следующий день после объявления о частичной мобилизации в стране. В военкомате его слушать не стали и сразу отправили в Севастополь.

Явился в военкомат, попытался объяснить, что уже много лет ухаживает за прикованной к постели больной матерью, да и по возрасту тоже не положено. Слушать его не стали, комиссар Феодосии заявил, что возьмет все хлопоты на себя — отправит её в дом престарелых, — говорится в сообщении.

Раньше Николай служил в армии при Украине, он имеет звание рядового и вторую категорию запаса.

Друзья крымчанина вызвали комиссию врачей, собрали все справки, чтобы получить подтверждение, что его матери необходим постоянный уход.

Ранее в Москве повестку принесли молодому человеку I группы инвалидности с аутизмом, шизофренией и приступами эпилепсии Георгию Голоколенко. По словам его родной сестры, в 18 лет мальчика признали недееспособным, он не может разговаривать и сам себя обслуживать, поэтому никогда не ходил в школу и несколько раз лежал в клиниках. Девушка заявила, что несмотря на это его обязали явиться в военкомат.