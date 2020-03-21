https://static.news.ru/photo/0d41cbc6-6c2b-11ea-9b3b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Власти Крыма нашли и изолировали людей, контактировавших с первым заражённым коронавирусом в регионе. Об этом заявил вице-премьер республики Игорь Михайличенко.

На сегодняшний день все лица, которые контактировали с заразившимся, установлены и изолированы. Вчера в 23:00 мск нашли таксиста, который его возил, — сказал он на совещании.

По состоянию на воскресенье, 22 марта, общее число заражённых коронавирусом в мире увеличилось до 310 882 человек, погибли 13 173, выздоровели 95 129. В России 306 инфицированных и 18 выздоровевших.

Наиболее тяжёлой ситуация оказалась в Италии, где зарегистрирована самая высокая смертность от COVID-19. Так, на Апеннинском полуострове выявлено 53 578 инфицированных. Болезнь закончилась летальным исходом для 4825 из них. В КНР, где и зародился новый вирус, на 81 321 случай заражения приходится 3260 смертей.

Как ранее писал NEWS.ru, глава Крыма Сергей Аксёнов предложил не «играть в демократию» и надевать электронные браслеты на тех, кто нарушил карантин в условиях борьбы с распространением коронавирусной инфекции.