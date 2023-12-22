В Крыму из детского лагеря госпитализировали девять детей

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Медики госпитализировали девять детей из детского лагеря «Юность», сообщает пресс-служба Минздрава Республики Крым. У несовершеннолетних выявили гастроэнтероколит и ОРЗ.

Медицинскими работниками ГБУЗ РК «Евпаторийская городская больница» осмотрен 31 ребенок из детского лагеря «Юность», из них госпитализированы девять детей (восемь — с гастроэнтероколитом и один — с ОРЗ), — сказано в публикации.

По словам министра здравоохранения Крыма Константина Скорупского, тяжелых пациентов среди госпитализированных нет. Им оказывается необходимая медицинская помощь. Профильными службами проводится проверка по сообщениям об отравлении детей.

Ранее были госпитализированы дети из поезда Тюмень — Адлер, они возвращались в Луганскую Народную Республику после отдыха в тюменском лагере «Олимпийская Ребячка». Дети поехали туда по специальной программе для школьников из Донбасса.

Ребят в составе организованной группы из 125 человек в сопровождении взрослых осмотрели врачи: у 70 детей выявили признаки ОРВИ, еще у 16 подтвердился грипп A. В том же поезде скончалась 12-летняя девочка, причины смерти устанавливаются. По словам матери погибшей, в медпункте было два врача-педиатра, а лечить детей начали лишь после того, как несколько из них уже заразились.