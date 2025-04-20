В Крыму испекли исполинский кулич весом 70 килограммов В Крыму приготовили 2,5-метровый кулич весом 70 кг с пряничными миниатюрами

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

В Крыму местные пекари приготовили огромный пасхальный кулич и украсили его пряниками с изображениями достопримечательностей, рассказал директор Бахчисарайского парка миниатюр Виктор Жиленко в беседе с РИА Новости. По его словам, кулинарное изделие весит 70 кг.

Наши пекари испекли оригинальный гигантский кулич, который мы назвали «Крым в миниатюре». Выпечка размерами около 2,5 метра в окружности, весом 70 килограммов. Украшен гигантский кулич пряниками с изображениями достопримечательностей полуострова, — рассказал Жиленко.

На кулич установили около 30 пряничных миниатюр, работа над кулинарным изделием велась несколько дней. По словам Жиленко, отведать лакомство смогут бесплатно все посетители парка.

Ранее сообщалось, что российская компания, изготавливающая кастомные предметы роскоши, представила эксклюзивную коллекцию в преддверии Пасхи: люксовый золотой кулич и iPhone 16 Pro «Ангел-Хранитель». Как рассказали в пресс-службе компании, кулич оформлен пищевым золотом, стоимость такой выпечки составляет 2,67 млн рублей. Отмечалось, что при создании рецепта и дизайна использовались нейросети, а само лакомство сочетает как традиции, так и элементы произведения ювелирного искусства.